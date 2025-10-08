H Τaylor Swift σημειώνει ιστορικά ρεκόρ με το νέο της άλμπουμ.

H Τaylor Swift γράφει ιστορία με το μουσικό βίντεο για το νέο της single «The Fate of Ophelia». Πρόκειται για το βίντεο του πρώτου single από το νέο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl. Το βίντεο κυκλοφόρησε μόλις δύο μέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl», σε σκηνοθεσία δική της.

Τo The Fate Of Ophelia σημειώνει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και συνεχίζει ασταμάτητο τη σαρωτική του πορεία. Συγκεκριμένα, το τραγούδι συγκέντρωσε 30.987.370 streams στο Spotify την πρώτη μέρα μόνο κυκλοφορίας του, με αποτέλεσμα να είναι το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της πλατφόρμας που συγκεντρώνει τόσα streams μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα, το The Fate Of Ophelia αποτελεί το μεγαλύτερο ντεμπούτο τραγουδιού στην ιστορία του Spotify, ξεπερνώντας το προσωπικό ρεκόρ της ίδιας τραγουδίστριας τον Απρίλη του 2024 με το Fortnight.

Επίσης, το άλμπουμ The Life of a Showgirl κατέχει σαν άλμπουμ τις πρώτες 12 θέσεις του παγκόσμιου Spotify & Apple Music chart.



{https://youtu.be/ko70cExuzZM?si=cZwcjcjuma_wACwy}





Τι λένε οι κριτικές για το νέο άλμπουμ της Taylor Swift

«Με το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της, η μουσικός πετυχαίνει όλους τους στόχους της. Ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος νόμιζε ότι η Swift δεν μπορούσε να ανέβει ψηλότερα, το έκανε», γράφει το Rolling Stone.

«..αυτό το άλμπουμ είναι η Swift στην πιο ευτυχισμένη και διασκεδαστική της φάση», αναφέρουν οι Times.

«Είναι ένας συνδυασμός συναρπαστικής σύνθεσης τραγουδιών και έξυπνης παραγωγής που ξεπερνά εύκολα τον ψηλό πήχη που έχει θέσει η Swift στον εαυτό της.», λέει το BBC, ενώ το USA Today σημειώνει «..άλλος ένας θρίαμβος για την απόλυτη showgirl».

«Ποιος είναι ο διάδοχος της Taylor Swift; Το 12ο άλμπουμ της, "The Life of a Showgirl", προσφέρει μια απάντηση. Είναι η Τέιλορ Σουίφτ», γράφει το AP News.

«Η χαρά που αναβλύζει από τα 12 κομμάτια καθιστά το μήνυμα σαφές: η Σουίφτ έχτισε αυτή τη ζωή, τώρα είναι έτοιμη να την απολαύσει», λέει το Vanity Fair.