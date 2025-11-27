Το βίντεο κλιπ της Λένας Ζευγαρά που μας ταξιδεύει στην πόλη και στα συναισθήματα!

Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, παρουσιάζει το νέο της music video για το τραγούδι «Μείνε Απόψε Εδώ», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, χαρίζοντας μια οπτική περιπλάνηση στην πόλη και στα συναισθήματα.

Το video του «Μείνε Απόψε Εδώ» συνδυάζει την urban αισθητική με εικόνες που παραπέμπουν σε σύγχρονο σινεμά, με κάθε καρέ να μεταφέρει βαθύ συναίσθημα. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Το «Μείνε Απόψε Εδώ», η πρώτη συνεργασία της Λένας Ζευγαρά με τον hitmaker Φοίβο, είναι μια δυναμική μπαλάντα που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγο καιρό και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό.

{https://www.youtube.com/watch?v=hT3Rtv-R5tk}

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης, έχοντας στο πλευρό της τη Χριστίνα Μηλιού και τον Λευτέρη Κρίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βρείτε το «Μείνε Απόψε Εδώ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/meine-apopse-edo