Για τα πισώπλατα μαχαιρώματα και την περίοδο της εγκυμοσύνης της μίλησε η Πέγκυ Ζήνα.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μίλησε η Πέγκυ Ζήνα, όπου και παραχώρησε μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής, η ερμηνεύτρια, τοποθετήθηκε για τα λεγόμενα πισώπλατα μαχαιρώματα που συμβαίνουν στο χώρο της μουσικής σκηνής, ενώ θυμήθηκε και ορισμένα από σχόλια των συνεργατών της που δέχτηκε λίγο μετά από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Απαντώντας αρχικά στην ερώτηση σχετικά με τα «πισώπλατα μαχαιρώματα» στον καλλιτεχνικό χώρο, η Πέγκυ Ζήνα, ανέφερε πως δεν έχει δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές, από όσο γνωρίζει, εξηγώντας δε πως η δική της στάση λειτουργεί ως άμυνα σε αυτά: «Θέλει δύο για να χορέψεις τανγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αν υπήρξαν, γιατί δεν τα κάνω εγώ, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejb4j7sxzax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, αποκάλυψε, πως υπήρξε μία περίοδος στην καριέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί από το τραγούδι. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της όπου και είχε δεχτεί ορισμένα σχόλια από τους συναδέλφους της: «Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι τίποτα το ίδιο μετά, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα. Ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω: αυτό δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και παρέα τους;».