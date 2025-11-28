Η soft μπαλάντα του TSO και της Μαρίνας Σάττι που γίνεται το safe space!

Ο IPNOS, η νέα soft μπαλάντα του TSO με τη Μαρίνα Σάττι, είναι γεγονός!

Είναι γενναίο να αγγίζεις τα πιο αθέατα σημεία μέσα σου. Να βυθίζεσαι και να φτάνεις εκεί που η στασιμότητα και η απόλυτη ησυχία θα σε φέρουν αντιμέτωπο με την πιο απογυμνωμένη εκδοχή του εαυτού σου.

Ο IPNOS, η νέα soft μπαλάντα του TSO με τη Μαρίνα Σάττι, υπνοβατεί ανάμεσα στην ευφορία και τη μελαγχολία και μας ωθεί να λύσουμε τα τραύματα που κουβαλάμε από παιδιά, και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records.

Τα φωνητικά των δύο πολυτάλαντων καλλιτεχνών γίνονται μία ηχώ-οδηγός σε αυτό το ονειρικό state of mind.

Το νέο single σηματοδοτεί και την επιστροφή του TSO στις ρίζες του, φέρνοντας το επερχόμενο album κοντά στο πρώτο του μουσικό project «3598».

Φυσικά στο album θα βρούμε και τις underground club κυκλοφορίες όπως το ZOMETSO και το KITANAMI. Την παραγωγή επιμελήθηκαν οι Ermis, Kay Be, Nick Kodonas,TEO.x3 σε μουσική των TSO, Marina Satti και στίχους του TSO.

Βρείτε το «IPNOS» στις streaming πλατφόρμες: https://MarinaSattiTso.lnk.to/IPNOS