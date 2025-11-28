Η απόλυτη εμπειρία των μοντέλων του GNTM, μόλις ολοκληρώθηκε!

Η μέρα της θεαματικής μεταμόρφωσης του GNTM 2025, επιτέλους έφτασε και τα μοντέλα, πήραν σειρά για να αλλάξουν μαλλιά, κούρεμα και χτένισμα με σκοπό να αγγίξουν την κορυφή.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μπήκαν με φόρα στη βίλα του διαγωνισμού, ενώ μαζί του είχαν τον Σταμάτη Καραΐσκο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Haute Coiffure Française, ο οποίος εξέτασε τα πρόσωπα και τα μαλλιά των μοντέλων και κατέληξε στην καλύτερη επιλογή για τον κάθε έναν.

Τα ψαλίδια πήραν από την αρχή φωτιά, ωστόσο κάποια ενθουσιάζονται και άλλοι… κλαίνε και … νευριάζουν.

GNTM 6: Κλάματα και ενθουσιασμός στη βίλα του διαγωνισμού

Αγόρια, κορίτσια, παραδόθηκαν στα χέρια των ειδικών. Άλλοι, έκαναν θεραπεία, μικρές ανταύγειες και άλλοι έχασαν το μάκρος τους.

Η Ειρήνη, απέκτησε αφέλειες, η Άννα και η Ραφαηλία, αποχαιρέτησαν το μάκρος και υποδέχτηκαν το κοντό μαλλί, ο Αναστάσης, κράτησε το μήκος, στην πιο υγιή εκδοχή του, ενώ η Μιχαέλα από το μακρύ μαλλί, δέχτηκε να αλλάξει τελείως το κούρεμά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=u60fYAjLL58&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Τα κλάματα, δεν έλειπαν, ενώ η πρωτιά ανήκει στην Άννα, η οποία στο άκουσμα και μόνο του makeover, φάνηκε νευριασμένη, ενώ αμέσως μετά ξέσπασε σε κλάματα.

Μάλιστα, πολλά από τα αγόρια, τόνισαν πως η Άννα, είναι σαν να ανέβηκε level, με το νέο της look, άρα μετατρέπεται σε ένα μοντέλο, άξιο ανταγωνισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=wr9F87udhes&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Η Ηλιάνα και Ζεν τόνισαν πως πρόκειται για ένα άκρως εντυπωσιακό makeover, ενώ πλέον τα μοντέλα, καλούνται να ποζάρουν στον… αέρα, σαν να είναι οι… 12 θεοί.

Θα λειτουργήσει η αλλαγή για όλους ή μερικοί θα μπουν στο σετ, χωρίς αυτοπεποίθηση;

{https://www.youtube.com/watch?v=Jc9UfA8UphI&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}