Την χαρά της που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision, εξέφρασε η Antigoni Buxton.

Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους για την Antigoni Buxton, η οποία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, επρόκειτο να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026.

Η ίδια λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια του οποίου η τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε πως η συμμετοχή της, ήρθε για εκείνη την κατάλληλη στιγμή.

Όσα ανέφερε η Antigoni για τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026

Μιλώντας αρχικά για την ημέρα που ενημερώθηκε πως προκρίθηκε για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της λέγοντας: «Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο ήμουν στο Λονδίνο και ξαφνικά με πήραν από τη Minos EMI μου το είπαν και έπαθα σοκ. Όταν έχεις ένα όνειρο που το θες πολύ και ξαφνικά γίνεται, αρχικά απορείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευγνώμων και νομίζω ότι η πρόταση ήρθε τη σωστή ώρα».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σχολίασε το πώς φαντάζεται και θα ήθελε την τελική της παρουσία στον διαγωνισμό: «Θέλω να έχει φουλ σόου, να είναι θεατρικό. Σίγουρα θα είναι χορευτικό, θα έχει κέφι, αλλά θα ήθελα και στιγμές να μπορώ να δείξω τη φωνή μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek9h4hqzk7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, η Antigoni, αναφέρθηκε στα μηνύματα που έχει πάρει από τους θαυμαστές της: «Παίρνω ωραία μηνύματα, τα περισσότερα είναι πολύ ωραία και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, έχω άγχος, αλλά το καλό».