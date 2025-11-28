Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Για τον εμβληματικό και διαχρονικό ρόλο του στην σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», μίλησε ο ηθοποιός Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη, αφού εξομολογήθηκε στους οικοδεσπότες του, πως δεν τον ενδιέφερε η επιτυχία που γνώρισε τότε ο ρόλος του, ενώ εκείνο που ήθελε τότε, ήταν να εξελιχθεί καλλιτεχνικά.

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση για την διαχρονική σειρά, ο ηθοποιός, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν τη χάρηκα την επιτυχία του Χλαπάτσα, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας, που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα».

Στην συνέχεια μάλιστα, εξήγησε, πως ο συγκεκριμένος ρόλος, είχε ως αποτέλεσμα να δέχεται από εκεί και πέρα, μόνο παρεμφερείς προτάσεις, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την μικρή οθόνη: «Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σε αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Υπάρχει το κοινό και υπάρχουν η παραγωγή και οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε».