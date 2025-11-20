Η Antigoni, εκπληρώνει ένα από τα παιδικά της όνειρα με τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ανακοινώθηκε και επίσημα πως η νεαρή Antigoni, γνωστή και ως Αντιγόνη Μπάξτον, θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τον τελικό της Eurovision 2026.

Με καταγωγή από την Κύπρο και μία μακρά πορεία στο Λονδίνο, η Antigoni, δηλώνει ευγνώμων και ευτυχισμένη που της δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχει στον τελικό του μουσικού διαγωνισμό, καθώς, όπως αναφέρει ήταν ένα από τα παιδικά της όνειρα.

Η νεαρή τραγουδίστρια, το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όπου και της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της.

Η Antigoni είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τον τελικό της Eurovision 2026

Μιλώντας λοιπόν εν συντομία για την ίδια, ανέφερε πως έχει καταγωγή από την Κύπρο, ωστόσο για αρκετά χρόνια ζούσε στο Λονδίνο μόνιμα, ενώ στο παρελθόν, έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και στην Ελλάδα: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λονδίνο, αλλά έχω καταγωγή από την Κύπρο. Έζησα στην Ελλάδα για ένα χρόνο, όταν ήμουν με τον Νίκο Βέρτη στο YTON, τώρα είμαι λίγο στο Λονδίνο, λίγο στην Ελλάδα, λίγο στην Κύπρο. Είμαι Κυπραία φουλ….», ανέφερε αρχικά και έσπευσε να μοιραστεί τις παιδικές της αναμνήσεις και τη χαρά της για την συμμετοχή της στη Eurovision:

«Είμαι πολύ ευγνώμων που θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή. Τώρα ήρθε η ώρα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρή έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου και από τότε έλεγα ότι θα το κάνω κι εγώ»

Σε δεύτερο χρόνο μίλησε για την απόφαση του ΡΙΚ να εκπροσωπήσει εκείνη την Κύπρο στο διαγωνισμό, σημειώνοντας πως το έμαθε λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση, ενώ κατέληξε να κλαίει από τη χαρά της: «Μου το ανακοίνωσαν δύο λεπτά πριν το post στο Instagram. Έκλαιγα όταν μου το είπαν, κάποιος που θα με έβλεπε, θα με έλεγε τρελή».

Σχετικά ωστόσο με το τραγούδι με το οποίο θα συμμετάσχει, αποκάλυψε πως ακόμη δεν είναι έτοιμη, ωστόσο η ίδια έχει μία πλήρη εικόνα για το πώς το θέλει και το φαντάζεται: «Θα έχει και αγγλικά, αλλά θέλω να δείξω αυτό τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Θα ήθελα να είναι χορευτικό και να έχει κυπριακές λέξεις».

Τέλος, με ένα πλατύ χαμόγελο, παραδέχτηκε πως δεν έχει άγχος, ενώ θεωρεί τους fans της Eurovision μία αγκαλιά: «Δεν αγχώνομαι για τον κόσμο, μου αρέσει η σκηνή. Οι Eurovision fans είναι μια αγκαλιά, σε στηρίζουν».