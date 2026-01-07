Όσα πρέπει να ξέρουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους καθόλη τη διάρκεια του 2026.

Τα μαθήματα επανεκκινούν στα σχολεία την Πέμπτη 8 Γενάρη με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν στα καθήκοντά τους για την συνέχιση των μαθημάτων. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό η μισθοδοσία καταβάλλεται δύο φορές κάθε μήνα, συνήθως στις 12 και στις 26, με ορισμένες διαφοροποιήσεις όταν μεσολαβούν Σαββατοκύριακα ή αργίες. Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την τράπεζα, από τις απογευματινές ώρες (μετά τις 17:30) της προηγούμενης της ημερομηνίας πληρωμής.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εκπαιδευτικών το 2026, οι ημερομηνίες

Μήνας 1η καταβολή 2η καταβολή Ιανουάριος 12/01/2026 26/01/2026 Φεβρουάριος 12/02/2026 26/02/2026 Μάρτιος 12/03/2026 26/03/2026 Απρίλιος 08/04/2026 24/04/2026 Μάιος 12/05/2026 26/05/2026 Ιούνιος 11/06/2026 25/06/2026 Ιούλιος 10/07/2026 24/07/2026 Αύγουστος 12/08/2026 26/08/2026 Σεπτέμβριος 10/09/2026 24/09/2026 Οκτώβριος 12/10/2026 26/10/2026 Νοέμβριος 12/11/2026 26/11/2026 Δεκέμβριος 10/12/2026 23/12/2026

Μισθοί εκπαιδευτικών: Τα νέα ποσά ανά κλιμάκιο - Τι άλλαξε από 1η Γενάρη

Για «αυξήσεις ψίχουλα» κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί για τις μισθολογικές αλλαγές που θα τεθούν σε αφορμή από τον φετινό Γενάρη. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι αυξήσεις στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) των μόνιμων εκπαιδευτικών κυμαίνονται –ανάλογα με το κλιμάκιο και τον αριθμό των τέκνων– από μόλις 1,88 ευρώ έως και 60,79 ευρώ μηνιαίως.

Ποσά που, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος και φορολογική ελάφρυνση, προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. Ειδικότερα, για εκπαιδευτικούς χωρίς παιδιά οι αυξήσεις ξεκινούν από 1,88 ευρώ στο ΜΚ 1 και φτάνουν τα 18,40 ευρώ στο ΜΚ 19. Για όσους έχουν ένα παιδί, τα ποσά διαμορφώνονται από 5,93 έως 38,97 ευρώ, ενώ για εκπαιδευτικούς με δύο παιδιά οι αυξήσεις κυμαίνονται από 11,23 έως 60,79 ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα ποσά προβλέπονται μόνο για όσους λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου ή και επίδομα θέσης ευθύνης, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η συνολική εικόνα.

