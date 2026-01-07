Τα μαθήματα επανεκκινούν στα σχολεία την Πέμπτη 8 Γενάρη με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν στα καθήκοντά τους για την συνέχιση των μαθημάτων. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό η μισθοδοσία καταβάλλεται δύο φορές κάθε μήνα, συνήθως στις 12 και στις 26, με ορισμένες διαφοροποιήσεις όταν μεσολαβούν Σαββατοκύριακα ή αργίες. Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την τράπεζα, από τις απογευματινές ώρες (μετά τις 17:30) της προηγούμενης της ημερομηνίας πληρωμής.
Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εκπαιδευτικών το 2026, οι ημερομηνίες
|Μήνας
|1η καταβολή
|2η καταβολή
|Ιανουάριος
|12/01/2026
|26/01/2026
|Φεβρουάριος
|12/02/2026
|26/02/2026
|Μάρτιος
|12/03/2026
|26/03/2026
|Απρίλιος
|08/04/2026
|24/04/2026
|Μάιος
|12/05/2026
|26/05/2026
|Ιούνιος
|11/06/2026
|25/06/2026
|Ιούλιος
|10/07/2026
|24/07/2026
|Αύγουστος
|12/08/2026
|26/08/2026
|Σεπτέμβριος
|10/09/2026
|24/09/2026
|Οκτώβριος
|12/10/2026
|26/10/2026
|Νοέμβριος
|12/11/2026
|26/11/2026
|Δεκέμβριος
|10/12/2026
|23/12/2026
Μισθοί εκπαιδευτικών: Τα νέα ποσά ανά κλιμάκιο - Τι άλλαξε από 1η Γενάρη
Για «αυξήσεις ψίχουλα» κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί για τις μισθολογικές αλλαγές που θα τεθούν σε αφορμή από τον φετινό Γενάρη. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι αυξήσεις στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) των μόνιμων εκπαιδευτικών κυμαίνονται –ανάλογα με το κλιμάκιο και τον αριθμό των τέκνων– από μόλις 1,88 ευρώ έως και 60,79 ευρώ μηνιαίως.
Ποσά που, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος και φορολογική ελάφρυνση, προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. Ειδικότερα, για εκπαιδευτικούς χωρίς παιδιά οι αυξήσεις ξεκινούν από 1,88 ευρώ στο ΜΚ 1 και φτάνουν τα 18,40 ευρώ στο ΜΚ 19. Για όσους έχουν ένα παιδί, τα ποσά διαμορφώνονται από 5,93 έως 38,97 ευρώ, ενώ για εκπαιδευτικούς με δύο παιδιά οι αυξήσεις κυμαίνονται από 11,23 έως 60,79 ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα ποσά προβλέπονται μόνο για όσους λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου ή και επίδομα θέσης ευθύνης, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η συνολική εικόνα.
Πηγή Πίνακα: Γιάννης Παπαδόπουλος, Δάσκαλος 5ου Πειραματικού Σχολείου Κομοτηνής, τέως πρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου