Οι δικαιούχοι θα λάβουν τρία ενοίκια μέσα στο ίδιο έτος, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και νοικιάζουν σπίτι στον τόπο εργασίας τους θα λάβουν μέσα στο 2026 τρία ενοίκια «δώρο». Το εν λόγω μέτρο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση αφορά σχεδόν 50.000 δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους συγκαταλέγονται εκτός των εκπαιδευτικών, γιατροί και νοσηλευτές.

Μέχρι τώρα η επιστροφή ενοικίου καταβαλλόταν μία φορά τον χρόνο. Από το 2026 η επιστροφή διπλασιάζεται, με δύο πληρωμές μέσα στο έτος. Ο διπλασιασμός ισχύει αναδρομικά και για το 2025, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λάβουν:

Μία αναδρομική πληρωμή για το 2025.

Δύο πληρωμές για το 2026.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μέχρι τελος Μαρτίου θα γίνει η αναδρομική πληρωμή για το 2025 ενώ τον Νοέμβρη του 2026 θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εκπαιδευτικών οι δύο πληρωμές για το 2026.

Νέο μηνιαίο επίδομα 150 ευρώ: Ποιοι εκπαιδευτικοί το δικαιούνται

Παράλληλα από το 2026, όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε νησιά, ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές θα λαμβάνουν μηνιαία ενίσχυση 150 ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με τις πρώτες καταβολές πριν από το καλοκαίρι. Το επίδομα των 150 ευρώ θα αφορά έξοδα μετακίνησης και στέγασης των εκπαιδευτικών/

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, το νέο επίδομα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμπληρωματικών μέτρων στήριξης για τη διευκόλυνση των αναπληρωτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διπλή μοριοδότηση για υπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, παροχή λύσεων στέγασης σε συνεργασία με Δήμους και αξιοποίηση στρατιωτικών κατοικιών αλλά και φορολογικά κίνητρα για ιδιώτες που ενοικιάζουν κατοικίες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι η στήριξη των αναπληρωτών αποτελεί προτεραιότητα εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εκπαιδευτικής ισότητας και της ποιότητας διδασκαλίας. Στόχος του επιδόματος είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των αναπληρωτών, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα εκεί όπου η στελέχωση των σχολικών μονάδων παραμένει δύσκολη. Μάλιστα όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου σκοπός είναι η άμεση καταβολή του επιδόματος στον λογαριασμό του εκπαιδευτικού κατά την υπογραφή της σύμβασης, καλύπτοντας έτσι τα πρώτα έξοδά του από την πρώτη μέρα τοποθέτησης σε σχολεία σε ορεινές, νησιωτικές και άλλες μειονεκτικές περιοχές. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την διαδικασία χορήγησης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής του επιδόματος των 150 ευρώ στους δικαιούχους αναπληρωτές.