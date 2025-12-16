«Δεν ζούμε με 2 και 5 ευρώ»: Στα κάγκελα οι εκπαιδευτικοί για τα ποσά των αυξήσεων που θα λάβουν.

Για «αυξήσεις ψίχουλα» κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί ενόψει των μισθολογικών αλλαγών που αναμένεται να τεθούν σε αφορμή από 1ης Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι αυξήσεις στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) των μόνιμων εκπαιδευτικών κυμαίνονται –ανάλογα με το κλιμάκιο και τον αριθμό των τέκνων– από μόλις 1,88 ευρώ έως και 60,79 ευρώ μηνιαίως.

Ποσά που, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος και φορολογική ελάφρυνση, προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. Ειδικότερα, για εκπαιδευτικούς χωρίς παιδιά οι αυξήσεις ξεκινούν από 1,88 ευρώ στο ΜΚ 1 και φτάνουν τα 18,40 ευρώ στο ΜΚ 19. Για όσους έχουν ένα παιδί, τα ποσά διαμορφώνονται από 5,93 έως 38,97 ευρώ, ενώ για εκπαιδευτικούς με δύο παιδιά οι αυξήσεις κυμαίνονται από 11,23 έως 60,79 ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα ποσά προβλέπονται μόνο για όσους λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου ή και επίδομα θέσης ευθύνης, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η συνολική εικόνα.

«Δεν ζούμε με 2 και 5 ευρώ», τονίζουν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικοί, επισημαίνοντας ότι οι πολυδιαφημισμένες αυξήσεις όχι μόνο δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών, αλλά υποτιμούν και τον ρόλο τους στο δημόσιο σχολείο. Όπως υπογραμμίζουν, οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε επίπεδα που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο εκπαιδευτικός κόσμος διατυπώνει εκ νέου τα βασικά του αιτήματα: ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας, καθώς και αποκατάσταση του «χαμένου» μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016–2017, που καταργήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως σημειώνουν, χωρίς πραγματική οικονομική στήριξη, οι εξαγγελίες για αναβάθμιση της εκπαίδευσης μένουν κενό γράμμα.