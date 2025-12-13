Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν 16 μέρες διακοπές για τα Χριστούγεννα 2025, όλες οι ημερομηνίες.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι προ των πυλών με τους μαθητές να καταστρώνουν σχέδια για το πώς θα αξιοποιήσουν το χρόνο τους χωρίς μαθήματα και σχολεία δεδομένου ότι πλησιάζουν πιο διάσημες διακοπές του πρώτου σχολικού τριμήνου.

Σύμφωνα με το επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία σε όλη τη χώρα θα κλείσουν αμέσως μετά το σχόλασμα των μαθητών την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου προπαραμονή Χριστουγέννων. Από τις 24 Δεκέμβρη και για 16 συνεχόμενες μέρες τα μαθήματα διακόπτονται σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια) είναι επίσημη αργία. Έτσι, μαθητές και εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν περίπου δύο εβδομάδες ξεκούρασης, γεμάτες γιορτινές στιγμές, οικογενειακές συναντήσεις και χρόνο μακριά από τη σχολική ρουτίνα.

Αναλυτικά οι σχολικές διακοπές Χριστουγέννων 2025

Έναρξη διακοπών: Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Λήξη διακοπών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Επιστροφή στα σχολεία: Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές προσφέρουν την απαραίτητη ανάπαυλα πριν από το δεύτερο και απαιτητικότερο μισό της σχολικής χρονιάς, δίνοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επιστρέψουν με ανανεωμένη διάθεση στα θρανία!