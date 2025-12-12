Ο καιρός θα κινηθεί σε ένα μωσαϊκό ήπιων αλλαγών, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις επόμενες μέρες.

Όσο πλησιάζουμε κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων 2025 ο καιρός αρχίζει να απασχολεί έντονα όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν και θέλουν να έχουν σαφή εικόνα των φαινομένων που θα αναμένονται. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του στο ιστολόγιο του δίνει την πρόγνωσή του για το πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες με αφετηρία το προσεχές σαββατοκύριακο και ορίζοντα τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ήτοι τις 17 του Δεκέμβρη. Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα κυριαρχούν βόρειοι άνεμοι και τοπικές νεφώσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για ανησυχητικά φαινόμενα. Οι βοριάδες που επικρατούν στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα εξασθενήσουν σταδιακά, μειώνοντας την αίσθηση ψύχους. Η θερμοκρασία, μετά τις χαμηλές νυχτερινές τιμές, θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στις μέγιστες τιμές. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικές, με μικρή πιθανότητα φαινόμενων κυρίως στη ΒΔ και Δ Ελλάδα. Με λίγα λόγια, ο καιρός θα κινηθεί σε ένα μωσαϊκό ήπιων αλλαγών.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου μέχρι τις 17 Δεκέμβρη

Ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, στον οποίο οφείλεται η επικράτηση του ΒΑ ρεύματος στη χώρα μας, παραμένει, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βοριάδων κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), πέρα από τις τοπικές νεφώσεις, βροχές δεν προβλέπονται και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής. Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι χαμηλές κι έτσι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα κάνει αρκετό κρύο.

Το Σάββατο (13/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Μαγνησία - Β. Σποράδες, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (14/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην Α. Μαγνησία, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τη Δευτέρα (15/12), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αλλά την Τρίτη (16/12) οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλες τις περιοχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τετάρτη (17/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στη χώρα και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.