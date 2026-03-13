Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δυσάρεστες καταστάσεις. Μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και αλλάζουν την πορεία των γεγονότων.
Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ορέστη παίρνει νέα τροπή, καθώς εντοπίζονται στοιχεία που στρέφουν την έρευνα προς τη Χριστιάνα.
Ο Στέφανος και η Βασιλική βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο.
Η Ισμήνη έχει δεθεί με το μωρό και ανακοινώνει στον Κωνσταντίνο ότι δεν θέλει να το αποχωριστεί μετά τη γέννα.
«Η γη της Ελιάς»: Οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 23:00
Επεισόδιο 95 (Δευτέρα 16 Μαρτίου)
Η ανάσυρση του καμένου αυτοκινήτου του Ορέστη από τη θάλασσα, ενισχύει τις υποψίες της Μαρουσώς σχετικά με το ποιος είναι αναμεμειγμένος στην υπόθεση εξαφάνισης του Ορέστη.
Η σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής είναι ακόμα τεταμένη και οποιαδήποτε προσπάθεια τουΣτέφανου να κάνουν κάποια συζήτηση πέφτει στο κενό, καθώς η Βασιλική δεν θέλει καμία κουβέντα για το θέμα της μετακόμισης στη Γερμανία.
Παράλληλα, ο Λυκούργος είναι ψυχρός απέναντι στη Χάιδω, αφού πιστεύει ότι επηρεάζει αρνητικά τη Βασιλική και φέρεται εγωιστικά. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι ανασύρθηκε το αυτοκίνητο του Ορέστη χωρίς όμως να βρεθεί ο ίδιος μέσα και η Αλεξάνδρα δεν ξέρει πια τι να πιστέψει.
Η Ισμήνη δεν είναι καλά και ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με τη Φρύνη. Έτσι, εκείνη από αντίδραση βγαίνει για φαγητό με τον Παρασκευά, πράγμα που θα ενοχλήσει πολύ τον Κωνσταντίνο.
Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και η κατάθεση της ξαδέλφης του Δημοσθένη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Ασπασία. Ο Παυλής, έχοντας δίπλα του τον Μανώλη, επιτίθεται σε έναν από τους βιαστές της Δάφνης, ο οποίος όμως τους κάνει μήνυση και καλούνται να περάσουν αυτόφωρο, με κίνδυνο να μαθευτεί η δραματική ιστορία της Δάφνης.
Επεισόδιο 96 (Τρίτη 17 Μαρτίου)
Η Δάφνη μαλώνει με τον Παυλή όταν μαθαίνει ότι έδειρε τους τρεις άντρες, ενώ εκείνος την διαβεβαιώνει ότι το παρελθόν της δεν θα βγει στην επιφάνεια. Η Βασιλική κι ο Στέφανος βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει τα «θέλω» του για τον άλλο, ενώ ο αντικαταστάτης του Στέφανου φτάνει στο χωριό.
Η Χριστιάνα φτάνει στην Αρεόπολη και τα ξαναβρίσκει με τον Μιχάλη. Ο Τζον, από την άλλη, εξακολουθεί να υποψιάζεται πως κάτι τρέχει με την Αθηνά κι οι δυο άντρες συγκρούονται. Η Αλεξάνδρα βλέπει τον Ρούσσο στη Μάνη και αυτή τη φορά στέλνει τελεσίγραφο στον Αντώνη.
Ο Πότης συνειδητοποιεί πως δεν έχει καμία τύχη με τη Μυρτώ, ενώ η Αριάδνη ενοχλείται που έριξε τα μάτια της στον Κουράκο. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, στο εδώλιο ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί. Ο Λυκούργος, όμως, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει. Η Ισμήνη, φορτισμένη από την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, λέει στον Κωνσταντίνο ότι της είναι αδύνατον να αποχωριστεί το μωρό μετά τη γέννα.
Επεισόδιο 97 (Πέμπτη 19 Μαρτίου)
Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Ο Τζον επιχειρεί να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει.
Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με τη Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του.
O Στάθης καλείται να καταθέσει στη δίκη, παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του. Στο αστυνομικό τμήμα, η Αριάδνη, με προκλητικό τρόπο, δείχνει στη Μυρτώ σε ποιον «ανήκει» ο Γιώργης, πυροδοτώντας καινούριες εντάσεις.
Η Ισμήνη μπαίνει στο γραφείο του Κωνσταντίνου τη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Φρύνη. Η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.