Θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη Ρωσία έφθασε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ενόψει τη συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι ο Αραγτσί προσγειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη για τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Ο Αραγτσί έχει επισκεφθεί δύο φορές το Ισλαμαμπάντ και το Μουσκάτ του Ομάν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν βαλτώσει.

«Είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς να συμβουλευτούμε τους Ρώσους φίλους μας σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο και με ό,τι συμβαίνει τώρα», ανέφερε ο Αραγτσί σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ ήταν αυτή που «προκάλεσε την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων» που είχαν προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ.

«Η προηγούμενη προσπάθεια, παρότι είχε σημειώσει πρόοδο, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της», είπε, αποδίδοντας ευθύνες στι «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσινγκτον.