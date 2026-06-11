«Θα μπορέσουμε να κάνουμε Κυβέρνηση ή δεν θα μπορέσουμε; Αυτός είναι ο πήχης για εμάς», διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας.

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να τελειώσει τη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδιας «σήκωσε το γάντι» και έθεσε τον πήχη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, την ...αυτοδυναμία!

Το στόχο δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέντευξή του όχι για να τον πιάσει αλλά για να συσπειρώσει τη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Άμυνας τον κάνει ...πιστευτό, αναμένοντας προφανώς να περάσει από κάτω.

Υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος έχει στο παρελθόν τοποθετηθεί ευθέως «λέγοντας ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις θα πρέπει να είναι πηγή προβληματισμού», υπογράμμισε με νόημα: «Χάρηκα πάρα πολύ που χθες ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για πρώτη κάλπη – όχι για μια λογική αλλεπάλληλων καλπών – και για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε, δηλαδή, τον πήχη της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι».

Ποιος είναι ο πήχης; «Θα μπορέσουμε να κάνουμε Κυβέρνηση ή δεν θα μπορέσουμε; Αυτός είναι ο πήχης για εμάς».

Με άλλα λόγια; Οτιδήποτε πέρα από αυτό θα συνιστά «μη επίτευξη στόχου»- και ο νοών νοείτω!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια στο Συνέδριο του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» έχει ως εξής:

«Εδώ και μερικούς μήνες, όχι πολλούς μήνες, τόσο στην Κομοτηνή που δεν παρατηρήθηκε τόσο όσο και στο Αγρίνιο, αλλά και στο Συνέδριό μας εδώ και δυο-τρεις εβδομάδες, τοποθετήθηκα ευθέως λέγοντας ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις θα πρέπει να είναι πηγή προβληματισμού.

Χάρηκα πάρα πολύ που χθες ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για πρώτη κάλπη – όχι για μια λογική αλλεπάλληλων καλπών – και για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε, δηλαδή, τον πήχη της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι.

Η Νέα Δημοκρατία διατυπώνει μια αυτόνομη πολιτική πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Επί τη βάσει αυτή της πρότασης, οφείλει να διεκδικεί μια αυτοδύναμη Κυβέρνηση, πάντα αυτό επιδιώκαμε. Αν θα μας το δώσει ο ελληνικός λαός, είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά αυτός είναι ο πήχης των επιδιώξεών μας.

Και χαίρομαι ειλικρινά που ο Πρωθυπουργός επιτέλους έθεσε τέλος σε όλη αυτή τη συζήτηση περί της απόστασής μας από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο, τον ένατο, τον δέκατο και οριοθέτησε την επιδίωξή μας με ένα μόνο βασικό κριτήριο: Θα μπορέσουμε να κάνουμε Κυβέρνηση ή δεν θα μπορέσουμε; Αυτός είναι ο πήχης για εμάς».

Το παιχνίδι στο κυβερνών κόμμα μόλις ξεκίνησε...