Ο ρόλος του ΦΠΑ, των ενοικίων και των φροντιστηρίων στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») είπε πολύ μεγάλες αλήθειες για την ακρίβεια. Προφανώς όχι όλη την αλήθεια, αλλά πολλές αλήθειες.

Για παράδειγμα είπε, πως το υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να μειώσει τον ΦΠΑ, αφήνοντας - έστω και στα ...σημεία - να εννοηθεί πως ο ίδιος μάλλον έχει διαφορετική άποψη για το θέμα.

Δεύτερον, πως ένα μεγάλο θέμα είναι οι αυξήσεις του ενοικίου που κατατρώγουν το εισόδημα. Μεγάλη επίσης αλήθεια- και αυτό δεν αποτελεί ευθύνη του υπουργείου που προΐσταται.

Τρίτον, οι δαπάνες για τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα από οικογένειες που έχουν παιδιά στο σχολείο. Δαπάνες, μάλιστα, που όπως σωστά επεσήμανε δεν φορολογούνται καθώς τις περισσότερες φορές δίνονται μαύρα. Και έτσι οι οικογένειες, που δεν έχουν ούτε φοροαπαλλαγές για τις δαπάνες, που κάνουν για φροντιστήρια και ιδιαίτερα.

Σε όλα αυτά, ο υπουργός Ανάπτυξης έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Ανεξαρτήτως τι κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές στα τρόφιμα αλλά και συνολικά η κυβέρνηση για τα καρτέλ την ύπαρξη των οποίων έχει επισημάνει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αλλά και ο πρωθυπουργός.