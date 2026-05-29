Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που θα κατατεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε την προώθηση μιας «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» - σε συνεννόηση με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ - για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε παράλληλα ότι εντός Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία για τις τιμές θα αφορά «σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό». «Θα επιμείνουμε με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα για το μέσο νοικοκυριό», σημείωσε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το δικαίωμα των επιχειρήσεων στο κέρδος είναι «απολύτως σεβαστό», υπογράμμισε όμως ότι απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. «Χωρίς κέρδος δεν υπάρχει οικονομία, αλλά πρέπει να υπάρχει και σεβασμός σε όσους τα βγάζουν δύσκολα πέρα», είπε.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, απέδωσε σημαντικό μέρος των πιέσεων στη διεθνή συγκυρία και στους πολέμους, ενώ υπενθύμισε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως επιδοτήσεις καυσίμων και πλαφόν στα κέρδη. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι εφικτή η πλήρης παρέμβαση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου, αν και - όπως είπε - «σε όλη την αλυσίδα προκύπτει κέρδος με νόμιμους τρόπους».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο κόστος ζωής, επισημαίνοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές των προϊόντων. Έφερε ως παράδειγμα τις δαπάνες των νοικοκυριών για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, λέγοντας ότι «πολλές φορές φτάνουν τα 800 έως 1.500 ευρώ τον μήνα», επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα – «Εφικτή η αυτοδυναμία»

Σε πολιτικό επίπεδο, άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για «υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης» κατά τη διακυβέρνησή του και για απουσία αυτοκριτικής. Παράλληλα, έκανε λόγο για «τοξικό κλίμα» στη δημόσια ζωή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της έως τις επόμενες εκλογές.

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθεί η «σωστή στρατηγική» τόσο στο περιεχόμενο των πολιτικών όσο και στην επικοινωνία τους προς τους πολίτες.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις ΕΔ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε έργα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως είπε, το σύστημα θα παρέχει πλήρη εικόνα δεδομένων από επίγειους και εναέριους σταθμούς, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εντός Ιουνίου θα προκηρυχθεί νέο καθεστώς ενίσχυσης επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία, ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.

Νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη

Τέλος, αναφέρθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30% και 50% για δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπως πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά ή επισκευαστικά δάνεια, με στόχο –όπως είπε– την προστασία των καταναλωτών.

