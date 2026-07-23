Η συνεργασία ενισχύει την ανάπτυξη του δικτύου του Clever Point, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 σημεία πανελλαδικά έως το τέλος της χρονιάς, ενώ οι πελάτες της REVOIL θα μπορούν να παραλαμβάνουν, να αποστέλλουν και να επιστρέφουν δέματα στην ίδια στάση που κάνουν για ανεφοδιασμό.

Το Clever Point, μέλος του ομίλου Qualco και το μοναδικό δίκτυο σημείων παραλαβής, αποστολής και επιστροφής δεμάτων (PUDO) στην Ελλάδα με πάνω από 800 καταστήματα, ανακοινώνει τη συνεργασία του με τη REVOIL, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καυσίμων στη χώρα με περισσότερα από 500 πρατήρια.

Η συνεργασία αποφέρει αμοιβαία οφέλη: το Clever Point αποκτά νέα σημεία εξυπηρέτησης σε στρατηγικές τοποθεσίες με διευρυμένο ωράριο, ενώ οι πελάτες της REVOIL αποκτούν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν, να αποστέλλουν και να επιστρέφουν δέματα στην ίδια στάση που κάνουν ήδη για ανεφοδιασμό καυσίμων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη πορεία ανάπτυξης του Clever Point, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά έως το τέλος του έτους.

Την ανάπτυξη αυτή στηρίζει η τεχνολογική πλατφόρμα του Clever Point, σχεδιασμένη και αναπτυγμένη εξ ολοκλήρου in-house, μέσω της οποίας το δίκτυο εξυπηρετεί σήμερα έξι κορυφαίες εταιρείες ταχυμεταφορών. Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης για τον καταναλωτή, ανεξάρτητα από τον courier που διακινεί το δέμα του, και ευρύτερη, ποιοτικότερη κάλυψη για τους συνεργάτες της Clever Point, εταιρείες courier, e-shops και brands, με περισσότερες επιλογές για τους τελικούς τους πελάτες.

«Καλωσορίζουμε τη REVOIL στο δίκτυο συνεργατών μας. Τα πρατήρια καυσίμων είναι σημεία που ο καταναλωτής επισκέπτεται τακτικά, σε τοποθεσίες με μεγάλη προσβασιμότητα και διευρυμένο ωράριο, χαρακτηριστικά που ενισχύουν άμεσα την κάλυψη του δικτύου μας. Στο Clever Point, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες που κάνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πιο απλή και άμεσα προσβάσιμη για όλους», δηλώνει ο Στέλιος Αγορόπουλος, Head of Product του Clever Point.

«Η ένταξή μας στο δίκτυο Clever Point μάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα, χρηστική υπηρεσία στην καθημερινή λειτουργία των πρατηρίων μας, αναβαθμίζοντας τον ρόλο τους σε σημεία εξυπηρέτησης πολλαπλών αναγκών», αναφέρει η Ιωάννα Ρούσσου, Υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας, REVOIL.