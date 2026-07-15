Μέσω του 1566.gov.gr οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ και να εξυπηρετηθούν για μια σειρά υπηρεσιών Υγείας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr έχει τεθεί σε λειτουργία παράλληλα με την τηλεφωνική γραμμή 1566, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά για ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα προς όλους τους φορείς που εξυπηρετεί το 1566, επιλέγοντας τη θεματική ενότητα, το θέμα και το υποθέμα που τους ενδιαφέρει. Η υποβολή πραγματοποιείται με την ασφαλή ταυτοποίηση μέσω των κωδικών TaxisNet.

Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει διαρκή ενημέρωση για τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και των νοσοκομείων, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η πλατφόρμα του 1566.gov.gr αποτελεί την ψηφιακή εκδοχή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα μέσω διαδικτύου όλο το 24ωρο, χωρίς αναμονές. Μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν με λίγα κλικ να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα, να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και να λαμβάνουν εξατομικευμένες απαντήσεις για σύνθετα ζητήματα.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως και τις 14 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 4.697 ψηφιακά αιτήματα, εκ των οποίων 4.492 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 205 βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία εξυπηρέτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει καταγραφεί καμία επανυποβολή ή επαναλειτουργία αιτήματος, γεγονός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.