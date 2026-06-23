Μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας, η γραμμή δέχθηκε περισσότερες από 20.000 κλήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Δωρεάν Απογευματινών Χειρουργείων διαδραματίζει η τηλεφωνική γραμμή 1566. Μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας, η γραμμή δέχθηκε περισσότερες από 20.000 κλήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της ως κεντρικού σημείου πληροφόρησης για χιλιάδες ασθενείς.

Τι είναι τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Τα Δωρεάν Απογευματινά Χειρουργεία αποτελούν έργο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τίτλο «Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως βασικό στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο της δράσης, γιατροί και αναισθησιολόγοι των νοσοκομείων του ΕΣΥ πραγματοποιούν προγραμματισμένες επεμβάσεις σε απογευματινό ωράριο. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, καθώς το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Ο ρόλος του 1566

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 λειτουργεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και του προγράμματος. Μέσω της γραμμής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στα απογευματινά χειρουργεία και να λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι πολίτες καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση του ειδικού voucher που εκδίδεται για τη διενέργεια της επέμβασης, καθώς και για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας epemvaseis.ekapy.gov.gr. Επιπλέον, μέσω του 1566 μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες συνεργαζόμενες δομές υγείας και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και τον δωρεάν χαρακτήρα του προγράμματος.

Περισσότερες από 20.000 κλήσεις σε έναν χρόνο

Η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται στον όγκο των κλήσεων που δέχθηκε η γραμμή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το διάστημα από τις 14 Ιουλίου 2025 έως τις 14 Ιουνίου 2026, το 1566 εξυπηρέτησε σχεδόν 20.450 κλήσεις που αφορούσαν αποκλειστικά τα Δωρεάν Απογευματινά Χειρουργεία.

Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τόσο το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα όσο και τον κρίσιμο ρόλο της γραμμής στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης και στην ομαλή πρόσβαση των ασθενών στις διαθέσιμες χειρουργικές υπηρεσίες.