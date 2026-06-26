Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια όπου τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό δικαιώθηκαν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου στους οποίους επιδικάστηκε ποσό ύψους 59.301,20 ευρώ το οποίο θα πρέπει να τους καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο για διαφυγόντα κέρδη.

Έξι χρόνια προσπαθούν οι ιδιοκτήτες του πολυώροφου κτιρίου στην Καλαμπάκα προκειμένου να τους αποδοθεί το ακίνητο που μίσθωσε το Αστυνομικό Τμήμα πριν από 25 χρόνια. Παρά τις «επανειλημμένες οχλήσεις» τους, μετά τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου που είχε διάρκεια 12 ετών, το Αστυνομικό Τμήμα εξακολουθεί να στεγάζεται στο ακίνητο έως και σήμερα. Με τη δικαιολογία δε πως αναζητά κατάλληλο χώρο μετεγκατάστασης, «παρακρατεί και χρησιμοποιεί το μίσθιο», χωρίς τέτοιο δικαίωμα, αγνοώντας τη ρητή εναντίωση ως προς αυτό από τους ιδιοκτήτες που υποστηρίζουν πως στερούνται της δυνατότητας να αξιοποιήσουν ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους.

«Κόκκινη κάρτα» στο ΑΤ, με απόφαση του δικαστηρίου

Τελικά, η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια όπου τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό δικαιώθηκαν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου στους οποίους επιδικάστηκε ποσό ύψους 59.301,20 ευρώ το οποίο θα πρέπει να τους καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο για διαφυγόντα κέρδη. Σύμφωνα επίσης με το Μονομελές Εφετείο της Λάρισας που επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, το Αστυνομικό Τμήμα υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στους ιδιοκτήτες του. Το δικαστήριο απέρριψε δε τους ισχυρισμούς του ελληνικού δημοσίου πως δεν μπορεί να γίνει προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, καθώς έκρινε πως «η διάταξη του άρθρου 909 § 1 ΚΠολΔ που απαγορεύει την προσωρινή εκτέλεση κατά του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA, θεωρείται καταργημένη, ως ευρισκόμενη σε αντίθεση με τις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους, έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των άρθρων 20 § 1, 94 § 4, 95 § 5 Συντ, 6 § 1 της ΕΣΔΑ, 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, 2 § 3 και 14 § 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (σχετ ΟλΑΠ 17/2002, ΟλΑΠ 21/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)».

Από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ζητήθηκε πίστωση χρόνου προκειμένου να «ολοκληρωθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία για την στέγαση δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανέγερσης του νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων».

Ωστόσο, όπως προέκυψε, παρότι έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Μετεώρων οικόπεδο έκτασης 604 τ.μ. προκειμένου να ανεγερθεί σε αυτό, κτίριο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση απολύτως τίποτα. Και μάλιστα, η δωρεά έγινε υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα πρέπει να εκπληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι «πλησιάζει στο τέλος της, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί, όλο αυτό το διάστημα, ήτοι από την αποδοχή της δωρεάς έως τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, καμία ενέργεια υλοποίησης του έργου»

Ανεκμετάλλευτο το ακίνητο για τους ιδιοκτήτες του

Την ίδια ώρα, η παραχώρηση από το Αστυνομικό Τμήμα στους ιδιοκτήτες ενός από τους τρεις ορόφους του ακινήτου που χρησιμοποιούσε, αποδείχτηκε «δώρο άδωρο» καθώς, όπως τονίζει η απόφαση, «οι τελευταίοι δεν δύνανται να εκμεταλλευτούν αυτόν, και κατά συνέπεια και τον τρίτο όροφο, διότι το οίκημα διαθέτει μόνο μία είσοδο και σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να εισέρχονται άγνωστοι στο κτίριο όπου στεγάζεται μια τέτοια υπηρεσία, χωρίς να υπάρχει έλεγχος αυτών και πρόθεση τους να επισκεφτούν την εν λόγω υπηρεσία ».

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Προσεχώς τουριστικό κατάλυμα το ΑΤ

Από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει από τον περασμένο Φεβρουάριο αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» για να μετατρέψουν το ακίνητο σε τουριστικό κατάλυμα, παίρνοντας επιχορήγηση, το ύψος και ο χρόνος της οποίας υπόκειται, όπως αναφέρει και η δικαστική απόφαση, σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη από το δικαστήριο η άμεση ανάκτηση της κατοχής του ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία.