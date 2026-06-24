«Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες» δήλωσε ο Χρίστος Δήμας.

Την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65, Καλαμπάκα - Γρεβενά, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Σε αυτοψία που πραγματοποίησε την Τετάρτη στο εργοτάξιο, συνοδεία του γ.γ. Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, ο υπουργός διέσχισε το σύνολο της διαδρομής των 46 χιλιομέτρων του υπό κατασκευή τμήματος από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών στην Εγνατία Οδό και ενημερώθηκε για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Δήμας: «Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

«Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Εκτιμάται πως στα τέλη Ιουλίου θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτή τη νέα, σπουδαία εθνική υποδομή. Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής και έχουν κατασκευασθεί γέφυρες, σήραγγες, αλλά και ανισόπεδοι κόμβοι που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον Αυτοκινητόδρομο σε περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών. Ο Αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι ένας σύγχρονος οδικός άξονας που θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση» σημείωσε ο Χρίστος Δήμας.

Σημειώνεται πως το - υπό κατασκευή - Βόρειο Τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου.

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