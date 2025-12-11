Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου στο αγροτικό μπλόκο στον Ε65.

«Χωρίς ζωή στην ύπαιθρο δεν υπάρχει βιώσιμη Ελλάδα» δήλωσε από τπο μπλόκο του Ε65 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κατάσταση κάθε χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο. Ενώ για τους αγρότες η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα, έχει για τα διυλιστήρια, έχει για τις εταιρείες ενέργειας, έχει για τα καρτέλ. Πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με δημόσια ΔΕΗ. Και βέβαια πρέπει να υπάρξει και παρατηρητήριο των τιμών, ώστε από το χωράφι στο ράφι να μην κάνουν πάρτι τα κοράκια των μεσαζόντων, που βάζει πλάτη η κυβέρνηση. Χωρίς ελληνική ύπαιθρο δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη Ελλάδα. Γι’ αυτό ο αγώνας των αγροτών αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από το μπλόκο στον Ε65, συνομιλώντας με αγρότες.

Τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σταθερά και διαχρονικά στο πλευρό των αγροτών και τόνισε ότι η κατάσταση στην ύπαιθρο έχει φτάσει σε οριακό σημείο, αφού είναι έκδηλη η αγωνία για το αν θα υπάρξει μέλλον για την ελληνική παραγωγή και τον αγροτικό κόσμο.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα της ευλογιάς που οδήγησε σε απώλεια 500.000 ζώων. Τόνισε ότι κινδυνεύουν ιστορικά ελληνικά προϊόντα και εξέφρασε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπάρξουν ουσιαστικές αποζημιώσεις, με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, πλήρη αποζημίωση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου με βάση την πραγματική αξία του και επιστροφή των δαπανών για ζωοτροφές και εφόδια που έχουν ήδη αγοραστεί.

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι "γαλάζιες ακρίδες" έχουν προλάβει και έχουν φάει ένα δισ. ευρώ. Και ακούσαμε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή ακόμα μια φορά ότι υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μπαινόβγαιναν στο Μαξίμου, που μιλούσαν με προνομιακή σχέση με υπουργούς, που απειλούσαν γενικούς γραμματείς, που έδιναν οδηγίες στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήξεραν για τους ελέγχους εκ των προτέρων, που παραποίησαν τα στοιχεία, που μιλούσαν για λάδωμα στη διαχείριση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και άλλων προϊόντων. Αν δεν υπάρχει ένας σωστός ΟΠΕΚΕΠΕ -όχι στην ΑΑΔΕ, αλλά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- με σύγχρονα δεδομένα, δεν θα μπορέσει να υπάρχει σωστή αγροτική παραγωγή».

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε στελέχωση με κτηνιάτρους και γεωπόνους, πρότεινε την άμεση επίλυση της έλλειψης εργατικών χεριών, τη ρύθμιση αγροτικών χρεών και την αναστολή υποχρεώσεων όσο το κράτος καθυστερεί τις πληρωμές, καθώς και ένα νέο συνεταιριστικό μοντέλο που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές και να μην εκβιάζονται λόγω οικονομικών οφειλών.

«Αν δεν υπάρχει αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, αποτελέσματα δεν θα δούμε εύκολα. Με σχέδιο τα έκαναν μαντάρα, δεν είναι απλά ανίκανοι. Είχαν σχέδιο πως θα φάνε τις επιδοτήσεις οι “γαλάζιες ακρίδες”. Είναι σχέδιο να δίνεις προτεραιότητα στην τακτοποίηση των κολλητών και όχι στο να διαπραγματευτείς την Κοινή Αγροτική Πολιτική ή να τα βάλεις με τα καρτέλ. Είναι σχέδιο να πλουτίζουν οι εταιρείες ενέργειας και όχι οι αγρότες. Γι’ αυτό πρέπει να βάλουμε και τον στόχο να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση».

Κλείνωντας ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε δίπλα σας σεβόμενοι τη δεοντολογία και την πρωτοβουλία που έχετε στους αγώνες σας» είπε κλείνοντας, καταδικάζοντας τον κυβερνητικό αυταρχισμό».

{https://www.youtube.com/watch?v=Ln4BhPurxt0}