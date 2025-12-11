Το τελευταίο επεισόδιο του «The Roadshow», έρχεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21:00 με το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 12ο και τελευταίο επεισόδιο του «The Roadshow»

Το τελευταίο ταξίδι του «The Roadshow» για τη σεζόν 2025 – 2026 είναι στον Νομό Σερρών και μας χαρίζει πραγματικά ένα απολαυστικό φινάλε του 2 ου κύκλου των μοναδικών οδοιπορικών του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι Σέρρες είναι ένας πανέμορφος τόπος με μοναδικούς ανθρώπους και η περιήγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, στην πατρίδα της μπουγάτσας, των γρήγορων αυτοκινήτων και του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι συναρπαστική!

Το ταξίδι ξεκινάει από ένα ξεχωριστό Saloon, όπου ο Γρηγόρης και ο Διονύσης μπαίνουν στο κλίμα της Άγριας Δύσης!

Στη συνέχεια, επισκέπτονται τον Ευτύχη, ο οποίος έγινε γνωστός πριν 10 χρόνια λόγω ενός… φιδιού!

Ο Γρηγόρης με τον Ευτύχη μιλάνε «άπταιστα» αγγλικά, του λέει να «κάτσει καλά», αναλύουν το περιστατικό του παρελθόντος και ο Ευτύχης δηλώνει μετανιωμένος για τον τρόπο που έπραξε τότε, λόγω άγνοιας.

{https://www.youtube.com/watch?v=K2N1K_XKcCw}

Ο Γρηγόρης συναντάει και την γλυκιά μητέρα του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της και μιλάει για τον γιο της, με τον οποίο μιλάνε όλοι μαζί σε βιντεοκλήση.

Δεν θα γινόταν να μην επισκεφτούν και τη μοναδική πίστα αγώνων στα Βαλκάνια, όπου ο Γρηγόρης με τον Διονύση τρέχουν με ταχύτητες πάνω από 250χλμ/ώρα!

Στο χωριό Οινούσσα επισκέπτονται μία οικοδομή και γνωρίζουν από κοντά την τέχνη του «πλακατζή» και του «τουβλατζή» από τον ίδιο τον «Πρόεδρο» του χωριού, που τους κερνάει και ένα ξεχωριστό κοκτέιλ μπετονιέρας!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του στο τελευταίο επεισόδιο του «The Roadshow» για τη σεζόν 2025 – 2026, που θα είναι για άλλη μια φορά γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.