Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Nemo, επιστρέφει το τρόπαιο από τη Eurovision 2024, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στην επικείμενη διοργάνωση του θεσμού.

Αλλεπάλληλες αντιδράσεις έχει φέρει η απόφαση να συμμετάσχει κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, με πολλές από τις χώρες, να αποχωρούν.

Ειδικότερα, οι χώρες που από την πρώτη στιγμή, έκαναν γνωστό πως αποχωρούν από τον επικείμενο διαγωνισμό τραγουδιού, ήταν η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, ενώ μόλις εχθές, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η Ισλανδία, ανακοίνωσε την μη συμμετοχή της.

Η Ισλανδία λοιπόν, γίνεται η πέμπτη χώρα που μποϊκοτάρει τη Eurovision, ενώ σήμερα, το Nemo, ο Ελβετός νικητής της Eurovision 2024, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να επιστρέψει το τρόπαιο του διαγωνισμού, καθώς όπως επισήμανε, αισθάνεται πως οι αξίες και τα ιδανικά του θεσμού, δεν συνάδουν με την τελευταία απόφαση της EBU, και τη συμμετοχή του Ισραήλ.

{https://x.com/anadoluagency/status/1999156933731688655}

Η είδηση, έγινε γνωστή από το Nemo μόλις σήμερα, μέσω σχετική ανάρτησης στα social media, όπου και εξηγεί τους λόγους που το οδηγούν σε αυτή την κίνηση:

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρότι είμαι απέραντα ευγνώμων στην κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει. Η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους.

Αυτές οι αξίες έδιναν νόημα στον διαγωνισμό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει καταλήξει στη γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU. Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες.

Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να «μαλακώσει» την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επέμενε ότι η Eurovision δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λανθασμένο. Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη.

Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που διακηρύσσετε. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους. Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας».

{https://www.instagram.com/p/DSIMV83DO4d/?img_index=1}

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, το Nemo, ευχαρίστησε τους φαν που τον ανέδειξαν μέσω του θεσμού, εξηγώντας πως η συμμετοχή του στην Eurovision, το διαμόρφωσε καλλιτεχνικά: «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην κοινότητα της Eurovision, στους φαν που ψήφισαν, στους καλλιτέχνες με τους οποίους μοιράστηκα τη σκηνή και στην εμπειρία που με διαμόρφωσε ως άνθρωπο και μουσικό. Η απόφαση αυτή πηγάζει από τη φροντίδα των αξιών που υπόσχεται η Eurovision, όχι από την απόρριψη των ανθρώπων που την κάνουν ξεχωριστή. Η μουσική ακόμα μας συνδέει. Αυτή η πίστη δεν έχει αλλάξει».