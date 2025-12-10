Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026 είναι πλέον γεγονός, ενώ πολλές χώρες, έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από τον επικείμενο διαγωνισμό τραγουδιού.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision 2026, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα και τους ισχυρισμούς ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επηρέασε αθέμιτα την ψηφοφορία σε πρόσφατους διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το ζήτημα τέθηκε υπό συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Γενεύης, όπου και απεφάνθη η συμμετοχή του Ισραήλ, ένα δεδομένο που οδηγεί άλλες χώρες στην αποχώρηση προς ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι χώρες που από την πρώτη στιγμή, έκαναν γνωστό πως αποχωρούν από τον επικείμενο διαγωνισμό τραγουδιού, ήταν η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, ενώ μόλις σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η Ισλανδία, ανακοίνωσε την μη συμμετοχή της. Μάλιστα, ορισμένες εξ αυτών, είχαν κάνει γνωστό πως στην περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ, εκείνες θα δήλωναν την απουσία τους, γεγονός το οποίο και υλοποιήθηκε.

Η Ισλανδία λοιπόν, γίνεται η πέμπτη χώρα που μποϊκοτάρει τη Eurovision, ενώ όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα του «BBC», η ανακοίνωση του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, σημειώνει: «Η συμμετοχή του ισραηλινού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, KAN, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχόνοια τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού».

{https://x.com/anadoluagency/status/1998791325366268193}

Η Ισλανδία δε, είχε δηλώσει εκ των προτέρων πως δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό ωστόσο ήθελε να περιμένει, μέχρι το ζήτημα να τεθεί υπό συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο της Τετάρτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη σελίδα του διαγωνισμού, «eurovisionworld.com», κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέλη της διοργάνωσης, προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να αναδειχθεί το κατά πόσο είναι επαρκώς ικανοποιημένα με τους νέους κανόνες του θεσμού που αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η πλειοψηφία συμφώνησε ότι δεν κρίνεται απαραίτητο για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, με αποτέλεσμα ο Διαγωνισμός τραγουδιού για το 2026, να προχωρήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και τους νέους κανονισμούς του.