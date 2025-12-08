Δεν έχει γίνει γνωστός ο τόπος της συνάντησης Τραμπ - Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και θα συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου εκεχειρίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν έκτοτε αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν στη Φλόριντα.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου είπε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ μεσα στον μήνα, τη δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αν και η πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μία την άλλη ότι την παραβιάζουν. Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα και φαίνεται ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει τεράστιο χάσμα.

Ανάμεσά τους ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας και η σύνθεση και η εντολή μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με πληροφορίες του Reuters