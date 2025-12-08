«Με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για ανυπολόγιστη ζημιά στον αγροτικό τομέα κατηγορεί μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς την κυβέρνηση καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αλλάξει τακτική.

«Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε να προσποιείστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς και συνεχίζει «με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια».

Ο Κώστας Τσουκαλάς προσθέτει ακόμα πως «η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα. Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας. Η, δε, προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η κυβερνητική παράταξη για το «γαλάζιο» σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μνημείο πολιτικού εμπαιγμού».

Κλείνοντας ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «"γαλάζιοι" αγροτοσυνδικαλιστές σε αγαστή συνεργασία με στελέχη και διοικήσεις του Οργανισμού και υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών, όπως περιγράφεται με σαφήνεια στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λυμαίνονταν κοινοτικούς πόρους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εξάλλου, αποδέχτηκαν ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πως θα συνεχίσουν να είναι».