Η ιδιαίτερη δήλωση της Τραϊάνας Ανανία στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Για το ενδεχόμενο ενός γάμου ή της συγκατοίκησης απάντησε η Τραϊάνα Ανανία στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τονίζοντας μεταξύ άλλων πως τα έξοδα είναι τόσα, που δεν αφήνουν περιθώρια για οποιαδήποτε τέτοια βλέψη.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, οι τραγουδίστρια, δήλωσε πως με την αλλαγή του έτους, αφήνει πίσω της όλα τα παλιά, ενώ προχώρησε και σε μία νέα μετακόμιση:

«Τώρα που φεύγει το 2025, έχω αφήσει τα πάντα πίσω, γιατί έκανα και μια μετακόμιση τώρα, έτσι ξαφνικά. Οπότε, έχει γίνει μεγάλη ταραχή στη ζωή μου».

Μάλιστα, απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο κάποιας συγκατοίκησης, υποστήριξε: «Πώς με κόβεις; Με κόβεις να συγκατοικώ; Το επόμενο βήμα είναι η συγκατοίκηση; Δεν θα το έλεγα, αγαπητέ μου. Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου μόνος στο σπίτι και να μην χρειάζεσαι κανέναν», ενώ μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός γάμου απάντησε:

«Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας; Είναι μεγάλο το κόστος του γάμου».

