«Εν ριπή οφθαλμού» ο Ανδρέας Μικρούτσικος δημιούργησε στίχους, αφιερωμένους στη Φαίη Σκορδά.

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», του Mega, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Φαίη Σκορδά, μπαίνουν καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών, μαζί με όλους του συντελεστές για να μεταφέρουν θέματα της επικαιρότητας και της showbiz.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων που πλησιάζει, η Φαίη Σκορδά, απευθύνθηκε στον συνεργάτη της, ζητώντας του να δημιουργήσει στίχους τους οποίους θα τραγουδήσουν μαζί. Με τη σειρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αποδέχτηκε την πρόταση και ανέλαβε δράση.

Στον «αέρα» της εκπομπής λοιπόν, ο παρουσιαστής, απήγγειλε τους στίχους απευθυνόμενος στην συνεργάτιδά του, λέγοντας: «Αχ και να σ’ είχα, μωρή Φαίη, δεν θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και μένα με έφαγε η μαρμάγκα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-despy394r0dl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φυσικά, από το λοιπό πάνελ, δεν έλειψαν τα σχόλια, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να τονίζει: «Εμένα ρεμπέτικο μου φαίνεται, πάντως», ενώ ο δημιουργός του ποιήματος συμπλήρωσε: «Είναι της ζωής, τα χρέη μου, η μαρμάγκα μου».

«Περιμένω και το τραγούδι», σχολίασε η Φαίη Σκορδά για να περάσει στο επόμενο θέμα συζήτησης.