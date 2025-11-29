Συνέβη και ένα απρόοπτο στην παρουσιάστρια το οποίο θέλησε να μοιραστεί.

Τη Φαίη Σκορδά συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες στο κάλεσμα γνωστού σχεδιαστή μόδας.

Η παρουσιάστρια με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού θέλησε να περιγράψει το αστείο περιστατικό που της συνέβη πριν πάει στη συγκεκριμένη εκδήλωση. «Συγγνώμη, δεν μπορώ να κρατηθώ, θέλω να πω το στόρι» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Και συνέχισε λέγοντας πως «έπρεπε να περάσω να διαλέξω το φόρεμα που θα φορούσα σήμερα. Δεν είχα χρόνο όμως, οπότε μου έστειλαν σήμερα κάποια ρούχα να διαλέξω και διάλεξα αυτό. Έκανα το μπάνιο μου, ντύθηκα. Και ήρθε η ώρα να το κουμπώσω και δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη γειτόνισσά μου τη Μαρία. Την πήρα και τη ρώτησα που είναι, μου είπε ότι είναι στο δρόμο και πάει στην Εκάλη με την κόρη της. Τη ρωτάω σε ποιό σημείο είναι και μου λέει στο Φάρο Ψυχικό. Της ζήτησα αν μπορεί να γυρίσει γιατί πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο Κολωνάκι και δεν υπήρχε κανείς να μου κουμπώσει το φόρεμα. Και υπάρχει το εξής σκηνικό στη μέση του δρόμου. είχε σταματήσει με αλάρμ, κατέβηκα εγώ έτσι κάτω, βγήκε εκείνη από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να με κουμπώσει στη μέση του δρόμου».

Στη συνέχεια όμως οι δημοσιογράφοι θέλησαν να αναφερθούν και στα πρόσφατα πειράγματα που δέχτηκε από τους συνεργάτες της στον αέρα της εκπομπής της, ρωτώντας αν παντρευόταν, αν θα επέλεγε τον συγκεκριμένο σχεδιαστή για το νυφικό της. «Έλα, έλα» απάντησε η Φαίη Σκορδά και αποχώρησε.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή μια φωτογραφία της παρουσιάστριας με νυφικό υπήρξε ο εξής διάλογος στην εκπομπή της: «Νύφη γιατί ντύθηκες;» ρώτησε ο Άρης Καβατζίκης την παρουσιάστρια με την ίδια να απαντά, «Έτσι για κέφι. Για το instagram».

Αφού οι συνεργάτες της σχολίασαν πόσο της πήγαινε, ο Άρης Καβατζίκης ξαναπήρε τον λόγο λέγοντάς της, «Εύχομαι σύντομα και στην πραγματικότητα». «Με νυφικό; Με νυφικό;» αναρωτήθηκε εκεινη.

«Με ό,τι θες» της απάντησε ο δημοσιογράφος. «Εντάξει, έχω ξαναβάλει νυφικό» είπε από τη δική της πλευρά η Φαίη Σκορδά.