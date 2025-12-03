Με χριστουγεννιάτικη διάθεση και πολύ κέφι ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή του Mega, Bongiorno.

Η Φαίη Σκορδά κατευθύνθηκε προς τον Ανδρέα Μικρούτσικο και σχολίασε το νέο του κούρεμα. «Κουρεύτηκες. Είδες που το παρατήρησα; Είσαι καλά πάντως στο κομμάτι του τριχωτού», του είπε η παρουσιάστρια.

«Είναι σαν να μου λες, στα μαλλιά είσαι καλά, στα άλλα είσαι ετοιμοθάνατος», της είπε χαριτολογώντας ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Μετά απο λίγο η παρουσιάστρια σχολίασε οτι υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν κάποια θεματάκια στο συγκεκριμένο σημείο, ανεξαρτήτως ηλικίας. Με τον Ιάσονα Τσόλη να της λέει:« Λες για την ηλικία και κοιτάς εμένα».

Τα πειράγματα των συνεργατών της δεν σταμάτησαν με την ίδια να αποχωρεί- για πλάκα-, χαιρετώντας το πάνελ της και να τους εύχεται «Καλά Χριστούγεννα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoekoxevzu9?integrationId=40599y14juihe6ly}