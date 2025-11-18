Η παρουσιάτρια δεν παρουσιάστηκε στη χθεσινή εκπομπή λόγω προβλήματος στα μάτια.

Η Φαίη Σκορδάεπέστρεψε στο Buongiorno μετά τη χθεσινή της απουσία και χαιρέτησε τους τηλεθεατές, φορώντας ειδικά γυαλιά. Δοκίμασε δύο διαφορετικά ζευγάρια, με το ένα να της έχει δώσει η Βίκυ Παγιατάκη.

Αρχικά, η Φαίη σχολίασε: «Να σας πω κάτι. Καθώς περίμενα στην κλινική για την επέμβαση, σας παρακολουθούσα λίγο. Είμαστε ωραίοι! Παλιά ποτέ δεν έβλεπα εκπομπές, μόνο στο Alter που με έβαζε η Ζήνα Κουτσελίνη. Χθες όμως το έκανα και μου άρεσε πολύ». Όταν φόρεσε τα κίτρινα γυαλιά, η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίασε: «Το κίτρινο μοιάζει με οξυγονοκόλληση!», και η Φαίη τα άλλαξε.

Η παρούστρια αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε τονίζοντας: «Έχω γενικά ένα πρόβλημα με τα μάτια, μια σοβαρή πάθηση που απαιτεί προσοχή. Φοράω σκληρούς φακούς επαφής. Την Κυριακή πρήστηκε το κάτω βλέφαρο, κάτι που μπορεί να συμβεί. Το πρωί ήταν χειρότερα, με πονούσε πολύ και δεν μπορούσα να βάλω φακούς. Μου είπαν ότι ήταν χαλάζιο».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε μιλήσει για την πάθηση που αντιμετωπίζει: «Έχω κερατόκωνο, μια πάθηση του κερατοειδούς που τον αλλάζει μορφολογικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, συνήθως χρειάζεται μεταμόσχευση κερατοειδούς. Εγώ όμως φοράω σκληρούς φακούς επαφής, που λειτουργούν σαν γυάλινοι, και στην εκπομπή βλέπω τέλεια. Χρειάζεται να τους φοράω πάντα στην εκπομπή, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορώ να δω καλά, παρά μόνο αν πλησιάσω πολύ κοντά. Τα γυαλιά δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debn0z5f1wdt?integrationId=40599y14juihe6ly}