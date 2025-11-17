Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καλωσόρισε σήμερα τους τηλεθεατές.

Απούσα από το Buongiorno ήταν σήμερα η Φαίη Σκορδά, και την εκπομπή άνοιξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ο οποίος τόνισε οτι η παρουσιάστρια δεν θα κατάφερε να βγει σήμερα στον άερα καθώς της έτυχε ένα πρόβλημα υγείας.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και στη συνέχεια μαζί με το πάνελ ευχήθηκε περαστικά στην παρουσιάστρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deasmax4zar5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πασαρέλα με το εντυπωσικό φόρεμα

Η όμορφη παρουσιάστρια την προηγούμενη ημέρα είχε περπατήσει σε επιδειξη μόδας φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα ενώ τα βλέμματα μαγνήτισαν τα καλλίγραμμα πόδια της αλλά και το επαγγελματικό της catwalk!

{https://exchange.glomex.com/video/v-deasq22a0g69?integrationId=40599y14juihe6ly}