Η πρώην παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πρόσφατα τη μάχη που έδινε.

Η πρώην παίκτρια του GNTM γιόρτασε την προσωπική της νίκη με ένα φωτεινό και συγκινητικό πάρτι, στο οποίο η χαρά και η αισιοδοξία κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, το όμορφο μοντέλο ποζάρει κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε στα αγγλικά «Γ…σα τον καρκίνο!», στέλνοντας με χιούμορ αλλά και δύναμη το δικό της μήνυμα προς όσους δίνουν αντίστοιχες μάχες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί η συγκλονιστική της εξομολόγηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτειά της. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, περιέγραψε τον φόβο, την αγωνία αλλά και τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα της, τονίζοντας πως η έκθεσή της δεν αποτελεί αδυναμία αλλά δύναμη - μια δύναμη που, όπως έγραψε η ίδια, θα την συνοδεύει για πάντα.

Μέσα από το μακροσκελές της μήνυμα, η Σκίτσκο απέδωσε φόρο τιμής στους «ήρωες» της καθημερινότητας - γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το ιατρικό προσωπικό - που στάθηκαν στο πλευρό της σε κάθε δύσκολη και κάθε φωτεινή στιγμή. Ταυτόχρονα, απηύθυνε λόγια συμπαράστασης σε όσους συνεχίζουν να παλεύουν, υπενθυμίζοντας πως «κανείς δεν είναι μόνος» και πως η δύναμη του μυαλού αποτελεί πολλές φορές το μεγαλύτερο όπλο.

{https://www.instagram.com/p/DRIFBgajaNt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}