Η μυθολογία ήταν η λέξη – κλειδί για την έβδομη δοκιμασία αποχώρησης στο GNTM.

Οι 12 θεοί του Ολύμπου στην πιο ροκ και σύγχρονη εμφάνιση ήταν το ζητούμενο της έβδομης αποχώρησης του GNTM 2025, ενώ λίγο νωρίτερα, τα μοντέλα, ήρθαν αντιμέτωπα με την νέα τους εμφάνιση.

Ειδικότερα, στη αρχή, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μπήκαν με φόρα στη βίλα του διαγωνισμού, ενώ μαζί τους ήρθε ο Σταμάτης Καραΐσκος, ο καλλιτεχνικό διευθυντή της Haute Coiffure Française, ο οποίος εξέτασε τα πρόσωπα και τα μαλλιά των μοντέλων και κατέληξε στην καλύτερη επιλογή για τον κάθε έναν.

Τα ψαλίδια πήραν από την αρχή φωτιά, ωστόσο κάποιοι ενθουσιάζονται άλλοι… κλαίνε και … νευριάζουν. Παρ’ όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τα μοντέλα και τους κριτές.

GNTM 6: Ο Αναστάσιος αποχαιρέτησε το όνειρο

Όσον αφορά την δοκιμασία αποχώρησης, αγόρια και κορίτσια, ανέβηκαν σε ένα σύννεφο σε υψόμετρο 10 μέτρων, πάνω από την πρωτεύουσα, και στο μαγευτικό Κτήμα Βορρέ.

Στο σημείο, τα μοντέλα τα υποδέχθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης, όπου τους έδωσαν τις κατάλληλες πληροφορίες για το σετ.

Η Ζενεβιέβ, έδωσε τους ρόλους, ανέβηκε στο σύννεφο, πόζαρε και έδωσε τα «φώτα» της στου διαγωνιζόμενους, ενώ Έντι, δεν έχασε την ευκαιρία, και στο τέλος της δοκιμασίας, έβαλε τα σχοινιά και το διασκέδασε στο αέρα.

Σκοπός της δοκιμασίας, ήταν να σταθούν σαν σύγχρονοι θεοί πάνω στο σύννεφο και να αξιοποιήσουν τα proops με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πολλά από τα μοντέλα, όπως η Ξένια και η Άννα, έκλεψαν την παράσταση, ενώ άλλοι δεν άκουσαν και τα καλύτερα σχόλια.

Ο Μιχάλης, σε ρόλο Ποσειδώνα, ήταν εκείνος που έφερε αντιδράσεις στο πλατό, καθώς πέταξε από τα 10 μέτρα, το στέμμα του.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έλειπε σήμερα από το πλατό, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να ζητήσει ως χάρη από το Λάκη Γαβαλά να ανακοινώσει το ποιος αποχωρεί και να μοιράσει τις φωτογραφίες στο εκάστοτε μοντέλο.

Στην κορυφή ωστόσο βρέθηκαν η Ξένια, η Άννα και η Μιχαέλα.

Η Άννα, μετά από πολλαπλές προσπάθειες, έκλεψε τις εντυπώσεις και κέρδισε την καλύτερη λήψη, αφού απέσπασε τα καλύτερα σχόλια από τους κριτές και τους θάμπωσε με την προσπάθεια και το κλικ που έφτασε στο πλατό.

Στον αντίποδα ωστόσο, βρέθηκαν, ο Εντουάρντο, ο Αναστάσης και η Ελένη.

Έτσι λοιπόν, ο θεός που έπεσε από τον Όλυμπο και έκλεισε οριστικά την πόρτα του διαγωνισμού πίσω του, είναι ο Αναστάσιος. Το αποτέλεσμα, προκάλεσε τα δάκρυά του, ενώ με συγκίνηση αποχαιρέτησε τους κριτές και τους συμπαίχτες του.

Όλες οι εξελίξεις έρχονται την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου στις 21:00.