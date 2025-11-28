Χωρίς την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η αποχώρηση του GNTM.

Για επαγγελματικούς λόγους χρειάστηκε να λείψει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από το πλατό του GNTM, ενώ η αποχώρηση σήμερα έγινε χωρίς εκείνη.

Τα μοντέλα σήμερα, κλίθηκαν να αναπαραστήσουν τους 12 θεούς του Ολύμπου, ενώ έπρεπε να «σκαρφαλώσουν» και να πετάξουν στα 10 μέτρα από την γη.

Για μερικούς, η υψοφοβία, στάθηκε ανατρεπτικός παράγοντας, για άλλους τα proops, δεν λειτούργησαν, ενώ μερικοί κατάφεραν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον αέρα.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός πως η Ηλιάνα, βρέθηκε στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους, μίλησε με ζωντανή σύνδεση με τους τρεις κριτές, λίγο πριν υποδεχθούν τα μοντέλα στο πλατό αποχώρησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=bsHwvjN7uQk&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Η συζήτηση, ήταν ανάλαφρη ωστόσο, η παρουσιάστρια, σοβάρεψε όταν ζήτησε σαν χάρη από τον Λάκη Γαβαλά, να ανακοινώσει εκείνος, το πρόσωπο που αποχωρεί.

Αμέσως μετά, οι διαγωνιζόμενοι περπάτησαν στην πασαρέλα, οι κριτές τους υποδέχθηκαν με χαμόγελο και άρχισαν την κριτική με τον Αναστάσιο.

Αυτή τη φορά όλοι περιμένουν με ανυπομονησία στο πλατό τη σειρά τους, ενώ λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποχώρησης, προβλήθηκε και ένα σύντομο βίντεο από την Ηλιάνα, η οποία ανακοίνωσε στους παίχτες πως έχει γνώση για την πορεία τους, έχει δει τις φωτογραφίες και αναμένει να ξαναδεί το πρόσωπο που θα αποχωρήσει σήμερα, στο τελικό.

Ποιος είναι όμως εκείνος που δεν θα δει την Ηλιάνα στην επόμενη δοκιμασία αποχώρησης ; Ποιος θα είναι ο έκπτωτος θεός;