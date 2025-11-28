Νέα μέρα, νέα αποστολή για τα μοντέλα του GNTM 2025.

Η Μυθολογία, είναι η λέξη – κλειδί για την έβδομη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 6, με τα μοντέλα να ανεβαίνουν στο σύννεφο για να αποθανατιστούν την ώρα του καθήκοντος, ως οι … 12 θεοί.

Η δοκιμασία, λαμβάνει χώρα, στο μαγευτικό Κτήμα Βορρέ, στην Αθήνα, ενώ τα μοντέλα υποδέχονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης και τους δίνουν τις πρώτες λεπτομέρειες της δοκιμασίας.

Σκοπός τους; Να μεταμορφωθούν στην πιο σύγχρονη, ανανεωμένη και ροκ εκδοχή των 12 θεών του Ολύμπου, κρατώντας props, που συμβολίζουν τη δύναμή τους.

GNTM 2025: Έβδομη δοκιμασία αποχώρησης, ένα βήμα πιο κοντά στον ουρανό

Η φωτογράφιση «12 Gods» απαιτεί θάρρος και φαντασία και… ισορροπία, καθώς οι παίκτες ποζάρουν… αιωρούμενοι στα 10 μέτρα, πάνω από ένα σύννεφο!

Η Ειρήνη και ο Γιώργος, νικητές του τελευταίου πλατό, προσθέτουν ένταση στο παιχνίδι. Οι δύο του, την ώρα του σετ, θα έχουν ένα λεπτό επιπλέον πάνω στο σύννεφο ώστε να οικειοποιηθούν το ύψος, ενώ κλίθηκαν να δώσουν και το μειονέκτημα σε δύο αντιπάλους τους.

Ο Νάρκισσος και η Ξένια λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση των προηγούμενων νικητών, είναι εκείνη που δεν θα δεχτούν καμία συμβουλή την ώρα του σετ.

Αμέσως μετά, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μοίρασαν τους ρόλους στα επίδοξα μοντέλα.

Ποιοι είναι εκείνοι που θα αναμετρηθούν με τις φοβίες τους; Η υψοφοβία μπορεί να δώσει τη «χαριστική βολή» και να μην καταφέρουν να βγάλουν τη σωστή λήψη.

Αμέσως μετά τον διαχωρισμό, οι ειδικοί, ανέλαβαν να ετοιμάσουν τα μοντέλα έτσι ώστε να ανέβουν στο σύννεφο, να πετάξουν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Ζενεβιέβ, ανέβηκε στο σύννεφο για να δώσει την κατάλληλη καθοδήγηση στα μοντέλα, ενώ αμέσως μετά, η σκυτάλη πέρασε στους διαγωνιζόμενους...

Οι Κεραυνοί, οι τρίενες, τα φτερωτά παπούτσια και όλα τα απαραίτητα props, θα δώσουν μία έξτρα πινελιά στο τελικό αποτέλεσμα και το «κλικ» που θα καταλήξει στο πλατό!