Η εκδήλωση που διοργανώνεται από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μία νέα ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ», είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00 στην αίθουσα «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα.
Ομιλητές θα είναι ο Κώστας Καρπέτας, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα», ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και γραμματέας της
Ανανεωτικής Αριστεράς, ο Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της Νέας Αριστεράς και πρώην Υπουργός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργός.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και παρέμβαση στη συζήτηση για την ανασύνθεση του χώρου.
Ε.Σ.