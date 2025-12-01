Ακόμα μία εκδήλωση για για την ευρύτερη κεντροαριστερά και τις ζυμώσεις στο χώρο λαμβάνει χώρα σήμερα, αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Η εκδήλωση που διοργανώνεται από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μία νέα ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ», είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00 στην αίθουσα «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα.

Ομιλητές θα είναι ο Κώστας Καρπέτας, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα», ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και γραμματέας της

Ανανεωτικής Αριστεράς, ο Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της Νέας Αριστεράς και πρώην Υπουργός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργός.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και παρέμβαση στη συζήτηση για την ανασύνθεση του χώρου.

Ε.Σ.