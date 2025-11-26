Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έριξαν την κροτίδα σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν δύο 17χρονους στην Πάτρα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έριξαν την κροτίδα σε σχολείο, η οποία τραυμάτισε έναν 12χρονο μαθητή.

Οι δύο συλληφθέντες πήγαν στο σχολικό συγκρότημα και έριξαν κροτίδα μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου, με συνέπεια να τραυματιστεί στο αυτί ο 12χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο 17χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, μετέβησαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, όπου έριψαν, μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου, μια κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 12χρονος μαθητής στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.