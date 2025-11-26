Ο μαθητής τραυματίστηκε στο αυτί από τα θραύσματα της κροτίδας.

Αναστάτωση επικράτησε χθες το πρωί σε σχολικό συγκρότημα στο Ρίο Πατρών, όταν άγνωστο άτομο πιθανότατα μαθητής πέταξε κροτίδα μέσα στον χώρο του Γυμνασίου. Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας και θραύσμα της χτύπησε έναν 12χρονο μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε στο αυτί.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο. Στο σχολείο έφτασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, που διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστου για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

