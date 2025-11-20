Πληροφορίες για ακροδεξιούς μαθητές που εκφοβίζουν συνομιλήκους τους στην Πετρούπολη - Πανό της Χρυσής Αυγής έξω από το προαύλιο, με μπαλτά εμφανίστηκε ανήλικος στο σχολείο.

Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, έπειτα από τη σοκαριστική εμφάνιση μαθητή στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ισχυρίζεται πως είχε τον μπαλτά για αυτοπροστασία, ενώ γονέας επιβεβαιώνει την παρουσία τραμπούκων ακροδεξιών ανηλίκων «που δεν θέλουν τους αλλοδαπούς».

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε αποδεικνύει, μάλιστα, πως οι ανήλικοι δεν δίστασαν να αναρτήσουν και πανό στο σχολείο, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη την προηγούμενη εβδομάδα, που έγραφε «όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου», με τα σύμβολα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Το σχολείο το έκλεισαν για βλακεία λόγους», ανέφερε γονέας - σχολιάζοντας την κατάληψη. «Πήγε ο δήμος και είδε ότι δεν υπήρχε υλικοτεχνικό θέμα».

«Φυσικά και φοβόμαστε να μιλήσουμε. Μέσα υπάρχει μια ομάδα που ασκεί εκφοβισμό. Δεν θέλουν τους αλλοδαπούς… Δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό το παιδί με τον μπαλτά. Τρομάζω και μόνο στην ιδέα ότι ήταν έξω από το σχολείο. Μπορεί να έμπαινε και μέσα. Θα τον έλεγχε κάποιος; Ευτυχώς που τον έληξε η αστυνομία απ’ έξω τυχαία νομίζω».

Για ανησυχητικό περιστατικό έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου: «Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά που είναι παραβατικά δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι αυτό που πράττουν», υποστήριξε.

«Το παιδί αυτό ισχυρίστηκε πως κατείχε το αντικείμενο για την προστασία του, χωρίς βέβαια να εξηγήσει τον λόγο. Αλλά αυτό το υλικό (οι φωτογραφίες με τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής), είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Δεν γνωρίζουμε καν αν αυτά τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία του Πολυτεχνείου».

