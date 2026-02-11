Σε εξέλιξη ΕΔΕ για 4 περιστατικά μετά από καταγγελίες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου τέθηκε εκτός σχολικής μονάδας μετά τις καταγγελίες μαθητών και γονέων ότι υποχρέωνε τους μαθητές να κάνουν εργασίες στο σχολείο προκειμένου να τους σβήσει τις απουσίες. Η απόφαση πάρθηκε από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Νικόλαο Ζαρκαδούλα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Τις προηγούμενες ημέρες, οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση της εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά της οποίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Για την ίδια καθηγήτρια έχουν διαταχθεί συνολικά τέσσερις ΕΔΕ.

Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της διευθύντριας οδήγησε σε κατάληψη του σχολείου - Τι καταγγέλλουν οι γονείς

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων η διευθύντρια του σχολείου που έχει αναλάβει καθήκοντα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο παρουσιάζει συμπεριφορές που δεν αρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον, στερει από τους μαθητές τις εκδρομές ενώ έφτασε στο σημείο να υποβάλει στους μαθητές «κοινωνική εργασία», όπως σκάψιμο αυλακιών στο προαύλιο για αποστράγγιση νερών προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι αν το πράξουν θα προχωρήσει σε διαγραφή μαζικών αποβολών που είχαν επιβληθεί. Μιλώντας στο MEGA οι γονείς εξέφρασαν τα παράπονά τους για όσα συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η διευθύντρια αρνείται να σβήσει τις απουσίες των μαθητών πριν το τέλος της χρονιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3erfqlt6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι καταγγελίες για την διευθύντρια έρχονται στον απόηχο των γεγονότων του Δεκεμβρίου όπου και πάλι εκείνη αποτέλεσε αρνητικό πρόσωπο για την σχολική κοινότητα καθώς καθηγητής του σχολείου παρουσία της διευθύντριας τραυμάτισε μαθητή με κόφτη κατά την προσπάθειά του να σταματήσει κατάληψη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0bn0stv2i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα όσα συμβαίνουν στο σχολείο έχουν δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση με τους γονείς και τους μαθητές να ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου καθώς η διευθύντρια έχει οδηγήσει με τις πράξεις της σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Το αίτημα για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών έρχεται στο προσκήνιο με τους γονείς να ζητούν να μπει οριστικό τέλος σε πρακτικές και συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbz60ei6x6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως κατήγγειλε στο Dnews η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χαλανδρίου, Κασσιανή Παπαδάκη, «Τα προβλήματα στο 3ο ΕΠΑΛ είναι πολλαπλά. Δεν είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε τώρα από την πρώτη στιγμή που η διευθύντρια ανέλαβε καθήκοντα έχουν προκύψει ζητήματα. Τα προβλήματα εντάθηκαν φέτος καθώς υπήρξε πολύ μεγάλη δυσκολία να συννενοηθεί με τους μαθητές και η λύση που έβρισκε κάθε φορά ήταν να επιβάλει ποινές. Μια από τις ποινές που επέβαλε ήταν και η κοινωνική εργασία. Ομαδικές αποβολές, απουσία εκδρομών, άσχημη συμπεριφορά και στοχοποίηση συγκεκριμμένων μαθητών ακόμα και άσχημη συμπεριφορά σε εκπαιδευτικούς. Το κλίμα στο σχολείο είναι άσχημο. Τα τελευταία γεγονότα τόσο με τον κόφτη που τραυματίστηκε μαθητής και η κοινωνική εργασία με το σκάψιμο λάκκων ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τον Δεκέμβρη η διευθύντρια μαζί με καθηγητή τραυμάτισαν ελαφρά με κόφτη μαθητή επιδιώκοντας να «σπάσουν» την πρώτη μέρα κατάληψης του σχολείου. Ενεργοποιήθηκε αυτόφωρο και για τους δύο (εκπαιδευτικός και καθηγήτρια) αθωώθηκαν και εκκρεμεί η ΕΔΕ στην Δευτεροβάθμια για το θέμα αυτό και μάθαμε ότι έχουν καταγγελθεί και άλλα περιστατικά με την ΕΔΕ πλέον να καλείται να εξετάσει τέσσερα συμβάντα. Βιώνουμε μια βεβαρυμένη κατάσταση με τους αρμοδίους να καλούνται να δώσουν ένα τέλος στα όσα διαδραματίζονται και βάζουν σε δεύτερη μοίρα την εκπαιδευτική διαδικασία.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc3q2ffi3e9?integrationId=40599y14juihe6ly}