Στις δύο κατηγορούμενες, ηλικίας 16 και 17 ετών ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου.

Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων δύο ανήλικες που συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος 17χρονης μαθήτριας λυκείου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, μετά τη λήξη των μαθημάτων, στον χώρο γύρω από το σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης», στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών, ηλικίας 16 και 17 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, απόπειρα εκβίασης και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση φέρεται να καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο και το σχετικό υλικό να αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον ορισμό της δικασίμου, οι ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία 18χρονη, η οποία δεν εντοπίστηκε εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, καθώς και μία ακόμη νεαρή, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τέσσερις κοπέλες πλησίασαν τη 17χρονη μετά το τέλος του σχολείου. Όπως ανέφερε η ίδια, δέχθηκε αρχικά ένα χαστούκι, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο μέσω κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια κατέφυγε σε κατάστημα ψιλικών, όπου δέχθηκε νέα χτυπήματα στον αυχένα, την πλάτη, το κεφάλι και το αυτί. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, που τη μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι η καταγγέλλουσα στο παρελθόν διατηρούσε στενή φιλική σχέση με μία από τις συλληφθείσες. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, λίγο πριν από την επίθεση, η ανήλικη φέρεται να της ζήτησε να της επιστρέψει ένα ρούχο που είχε αφήσει στο σπίτι της, ενώ φέρεται επίσης να την απείλησε, απαιτώντας επιπλέον το ποσό των 30 ευρώ.