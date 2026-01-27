Υπό κράτηση ο 52χρονος στη Θεσσαλονίκη, τι είπε στους αστυνομικούς.

Ένας 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης γυναίκας που αγνοούνταν, ωστόσο η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη πήρε νέα τροπή όταν στο ίδιο κτίριο βρέθηκε νεκρή και δεύτερη γυναίκα.

Τα ίχνη της 46χρονης είχαν χαθεί από το φθινόπωρο του 2024. Ο 52χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τη δολοφόνησε στις 30 Οκτωβρίου 2024, στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό τηλέφωνό της και της έκλεισε το στόμα, προκαλώντας της ασφυξία. Στη συνέχεια, τους είπε πως πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια, σύμφωνα με τη «Μακεδονία».

Οι έρευνες πήραν νέα τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε το πτώμα δεύτερης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το περασμένο καλοκαίρι. Για τη συγκεκριμένη ο 52χρονος υποστήριξε ότι ήταν επίσης τοξικοεξαρτημένη και πως πέθανε στον ύπνο της, ενώ ήταν μαζί στο υπόγειο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έκρυψε το πτώμα της στο δώμα.

Πλέον αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος είναι υπό κράτηση και θα οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ ερευνάται αν εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων, σύμφωνα με τη «Μακεδονία».