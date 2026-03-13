Η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του θανάτου του 20χρονου θα συνεχιστεί.

Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του 20χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 13/03, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των ιατροδικαστών, ο νεαρός έφερε δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το ένα εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και το δεύτερο στη δεξιά πλευρά της πλάτης. Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξέταση.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα που θα υποβληθούν σε τοξικολογικό έλεγχο, ενώ η διαδικασία διερεύνησης των ακριβών αιτίων θανάτου θα συνεχιστεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας πριν από την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1piyk97r0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης και προχώρησε σε αυτοψία, εξετάζοντας τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο 20χρονος μετά τον τραυματισμό του, μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του 20χρονου οπαδού της. Ταυτόχρονα, ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον Άρη, που ήταν προγραμματισμένος για τις 14 Μαρτίου στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

{https://x.com/PAOKbasketball/status/2032486286108377129}

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».