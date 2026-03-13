Οι δύο κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καλλιεργούσαν και διακινούσαν κάνναβη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από την επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο άτομα ένας 30χρονος ημεδαπός και ένας 26χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι είχαν μισθώσει διώροφη μονοκατοικία και την είχαν μετατρέχει σε εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης.

Ύστερα από την έρευνα των Αρχών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•επαγγελματικός εξοπλισμός πλήρους εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (πτυσσόμενα φωτιστικά, πάνελ λαμπτήρων LED, αναδιπλούμενο ανακλαστικό τοιχίο, συσκευή εξαερισμού, αφυγραντήρας, υγρασιόμετρα, πλαστικά γλαστράκια, δοχεία με ειδικό λίπασμα, αντιασφυξιογόνος μάσκα, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης),

•25 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 90 έως 155 εκατοστά,

•5 φυτά κάνναβης,

•20 κορμοί δενδρυλλίων κάνναβης,

•166 κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους -1.585- γραμμαρίων,

•2.973 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),

•5.700 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων δενδρυλλίων κάνναβης βάρους,

•2 ναρκωτικά δισκία,

•4 τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,

•ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας και

•κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε όχημα του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, 2 αποδείξεις λιανικής πώλησης αγοράς εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας και κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα κατασχέθηκε όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι για τις εγκληματικές τους ενέργειες.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου είναι σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.

Οι κατηγοτούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.