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Βεβαιώθηκαν επίσης παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (09/06) σε οικισμούς της Παλλήνης, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 2 άτομα για ρευματοκλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του ΚΟΚ για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 500 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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