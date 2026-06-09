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Ένα φρικιαστικό θρίλερ εκτυλίχθηκε σήμερα στην Αιγιάλεια, καθώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί, μέσα σε λίμνη αίματος.

Μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκαν λίγο πριν τις 13:00 μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο μάνα και γιος, ηλικίας 54 και 26 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news φέρουν βαριά τραύματα από μαχαίρι.

Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο όπου έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης ελληνίδας, ο οποίος δεν είναι βιολογικός πατέρας του 26χρονου.

Το μαχαίρι δεν βρέθηκε στο σπίτι ενώ ο 65χρονος, με τον οποίον έμεναν μαζί, υποστηρίζει πως ο ίδιος τους βρήκε νεκρούς αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.